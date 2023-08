Nzola a Firenze e Pierozzi a La Spezia: ecco con quale formula il terzino viola potrebbe lasciare la Fiorentina

Siamo alle battute finali per la trattativa che porterà Mbala Nzola alla Fiorentina e Niccolò Pierozzi allo Spezia. Dopo 4 lunghi anni l'attaccante bianconero saluterà il club ligure per ritrovare Italiano in viola. Nelle casse dei bianconeri 12 milioni di euro più il cartellino del giovane Pierozzi, terzino destro classe 2001.

La formula della cessione, come riporta primocanale.it, sarà quella del prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore dei viola. Pierozzi prenderà il posto di Holm, con lo svedese che sarebbe in procinto di lasciare le Aquile direzione Sassuolo.