Fiorentina-Nzola: Pierozzi può aiutare a sbloccare l'affare

Come riportato da La Gazzetta Dello Sport la trattativa tra la Fiorentina e lo Spezia per Nzola potrebbe articolarsi tramite il coinvolgimento del giovane viola Pierozzi come controparte tecnica. Il difensore è infatti un profilo che interessa ai banconeri e potrebbe essere fondamentale per sbloccare l'affare che porterebbe a Firenze l'attaccante tanto atteso.

L'affare sarebbe di gradimento anche per il giocatore della Fiorentina: dopo il prestito a Reggio Calabria avrebbe così l'occasione di dare un continuo al proprio giocare.