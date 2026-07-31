Esposito-Cagliari, il primo incontro termina... in pareggio. Chance per la Fiorentina?

Ieri sera si è tenuto il primo incontro tra Mario Giuffredi, l'agente di Sebastiano Esposito, e la dirigenza del Cagliari: il tema è il rinnovo del contratto, e le frizioni sollevate da questa discussione hanno allertato anche la Fiorentina.

Nulla di fatto

Lo riporta Gianluca Di Marzio: il primo incontro tra le parti si è concluso con un nulla di fatto. Solo una chiacchierata tra Giuffredi, il DS Accardi e l'AD Catte: c'è stato un confronto, ma non è arrivata nessuna conclusione; pertanto, il futuro di Sebastiano Esposito resta in bilico.

Tutto ancora aperto

Già nelle scorse sessioni di mercato, il suo era un nome rimbalzato spesso negli ambienti vicini alla Fiorentina: l'eventuale rottura col club potrebbe rappresentare un ulteriore passo avanti per accendere una trattativa col ragazzo. Non c'è solo la Fiorentina su di lui: tante le italiane dietro alla questione, tutte pronte a fare l'affare e limare il prezzo del cartellino, in virtù di queste frizioni tra le parti coinvolte.