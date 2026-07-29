Sebastiano Esposito e il Cagliari avanti insieme? Domani l'incontro decisivo. E Paratici osserva...

La Fiorentina è in cerca di attaccanti per rinforzare il reparto offensivo di Fabio Grosso. Mancano prima di tutto gli esterni, mentre per quanto riguarda il ruolo di punta centrale molto dipenderà da come si evolveranno le situazione di Kean e Piccoli.

Occhio alla situazione in casa Cagliari

Intanto Paratici monitora la situazione di altri centravanti, su tutti Pellegrino del Parma. Ma un occhio il direttore sportivo viola lo tiene anche su ciò che accade in casa Cagliari sul fronte Sebastiano Esposito: come scrive Gianluca Di Marzio, domani è in programma un incontro tra il procuratore del calciatore Mario Giuffredi e il presidente rossoblù Tommaso Giulini. Sul tavolo la vicenda del mancato rinnovo e la richiesta di adeguamento del contratto: e se le parti non dovessero trovare un'intesa…