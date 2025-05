Roma, Ranieri recupera due pedine per la panchina. Chi sarà la punta anti-Fiorentina?

A due giorni dalla sfida dell’Olimpico con la Fiorentina, la Roma si è ritrovata questa mattina a Trigoria per uno degli ultimi allenamenti prima del match che potrebbe indirizzare la corsa alla Champions League. In un turno in cui si sfidano direttamente Bologna e Juventus, per giallorossi e Viola si tratta di un'occasione unica.

Ranieri recupera due elementi

Come riportato dalla conferenza stampa odierna, Claudio Ranieri potrà contare su tutta la rosa, ad eccezione di Paulo Dybala, ancora ai box fino a fine stagione. Buone notizie arrivano dal fronte infortuni: sia Saud che Nelsson hanno recuperato e saranno regolarmente in panchina per la sfida contro la squadra di Palladino.

Dubbi di formazione

Poche indicazioni sulla formazione titolare, con Ranieri che ha detto chiaramente: “Scelgo il sabato sera, in base a chi mi dà più garanzie. Tutti stanno bene, e mi mettono in difficoltà”. Una Roma quasi al completo, dunque, si appresta a sfidare i Viola di ritorno da Siviglia dopo il KO dolceamaro di Conference League. Il dubbio dell'esperto tecnico viene particolarmente in attacco: fiducia a Shomurodov, oppure Dovbyk? Non c'è ballottaggio invece per Soulé.