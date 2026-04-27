Massimo Orlando: "Spero in Sarri per la panchina della Fiorentina. Grosso? Su quelli che arrivano dal Sassuolo metto un punto interrogativo"

L'ex Fiorentina Massimo Orlando ha parlato a TMW Radio della squadra viola e del possibile futuro della panchina gigliata.

Le parole di Orlando

"Mi piacerebbe Sarri, che più volte ha detto che è affezionato ai colori viola. Grosso? Ha fatto esperienza, ma su quelli che arrivano dal Sassuolo un punto di domanda ce lo metto".

Su Vanoli

"A Firenze stanno criticando Vanoli ma quando è arrivato aveva 4 punti e una situazione di spogliatoio drammatica. Il prossimo deve essere un allenatore d'esperienza".