A Radio Bruno il giornalista del Corriere della Sera e tifoso viola Alessandro Bocci torna su varie dinamiche di Fiorentina-Juventus spostandosi poi anche su alcuni singoli.

Parla così Bocci: “Un gol in due in 11 partite è poco, lasciando perdere la Conference League. Fino a che la squadra ha girato a mille si è mascherata la situazione, ora però Italiano deve porsi il problema. Gonzalez è molto solo, a tratti è parso sfiduciato con la Juventus, non trovava spazi, Bonaventura è tornato ‘normale’ dopo il rientro dalla Nazionale. Non era mai successo di perdere tre partite di fila senza segnare un gol con Italiano. Sta mancando velocità del gioco”.

Poi ha aggiunto: “Beltran si è trovato solo contro tre giganti, il vero tridente della Juventus. Nzola non sta reggendo il salto di piazza, sembra il fratello di quello visto allo Spezia. Ho visto tante sue partite, non sta mettendo in mostra niente del suo repertorio. Mancano i suoi movimenti, lo sgomitare, il lottare per la palla. Quando è entrato sembrava il quarto difensore della Juventus. Ad un certo punto avrei provato a riempire maggiormente l’area di rigore, non dico sarebbe servito a qualcosa, magari però avrei lasciato Kouame da attaccante e schierato un altro esterno”.