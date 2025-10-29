​​

Caro Sozza, noi non ci dimentichiamo com'è andata con te l'ultima volta a San Siro

Marco Masoni /

Il 13 novembre 2022 è la data che segna anche l'ultima sconfitta della Fiorentina con l'arbitro Simone Sozza

Un direttore di gara milanese a San Siro? Da un po' di tempo a questa parte è stato sdoganato il vincolo territoriale nelle designazioni arbitrali, ma quella sera non tutto andò per il verso giusto, anzi…

Di tutto e di più

Milan-Fiorentina finì 2-1 per i rossoneri, sulla panchina viola c’era Italiano, mentre tra i padroni di casa proprio Pioli. I gigliati finirono quell'incontro protestando giustamente per un mancato rigore dopo l’intervento di Tomori su Ikone e per la carica di Rebic ai danni di Terracciano in occasione della rete decisiva.

Maledizione San Siro 

San Siro ultimamente si sta trasformando in un teatro in cui si susseguono episodi sfortunati, chiamiamoli così, per la Fiorentina. L'ultimo giusto dieci giorni fa. 

