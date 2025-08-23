Ottolini sull'obiettivo viola Frendrup: "Se dovessero arrivare offerte le valuteremo. Le telefonate per lui sono arrivate sempre e..."

Il ds del Genoa Marco Ottolini ha commentato la possibilità di una partenza in questa sessione di mercato di Morten Frendrup, centrocampista dei rossoblù cercato dalla Fiorentina a gennaio e riaccostato al club viola anche recentemente.

“Giocherà domani”

Ottolini su Frendrup ha dichiarato: “Sta lavorando benissimo come al solito, lui è un ragazzo straordinario e un lavoratore infaticabile. Non c’è molto da dire, giocherà domani, probabilmente anche la prossima e quella successiva”.

Se arrivassero delle offerte

E ha aggiunto: "Poi dovessero arrivare offerte le valuteremo, ma per ora non c’è nulla da dire. Se il telefono ha squillato per lui? Quello sempre…".