Il Monza intanto rilancia ancora Maldini, fermo ancora al gol strepitoso proprio contro la Fiorentina ma era un girone fa

Il gol strepitoso segnato al Franchi a inizio settembre sembrava l'inizio di una grande stagione per Daniel Maldini, chiamato in Nazionale da Spalletti e attenzionato anche dalla stessa Fiorentina. E invece lì si è fermato il figlio d'arte, a quel gol seguito anche ad un palo che avrebbe significato uno 0-3 difficile da rimontare. Invece poi la squadra viola pareggiò 2-2 nel finale e la stagione del Monza prese la piega che abbiamo visto. Maldini, come detto, non segna da quattro mesi e mezzo e la speranza di Bocchetti, scrive La Gazzetta dello Sport, è proprio nella cabala, in vista del match di domani sera.