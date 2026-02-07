Le associazioni del tifo viola presentano ricorso contro il divieto di trasferte: fissata l'udienza, ecco quando sarà

Nel pomeriggio odierno arrivano notizie anche dal tifo viola: l'Associazione Tifosi Fiorentini e l'Associazione Centro Coordinamento Viola Club hanno deciso di presentare ricorso al Tar del Lazio per il provvedimento successivo agli scontri in A1 tra i tifosi viola e quelli della Roma.

Fissata l'udienza

Il provvedimento in questione, come ben noto, era quello del divieto delle trasferte fino alla fine del campionato per entrambe le tifoserie, disposto dal ministero dell'Interno. Ebbene, tramite gli avvocati Giovanni Adami, Simone Bonaldi e Daniele Labbate, le due associazioni viola hanno presentato il proprio ricorso al Tar proprio contro questa misura troppo severa. L'udienza in merito si terrà il 17 febbraio.