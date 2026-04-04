Una maxi pretattica vista Conference? Ecco la possibile ragione dei forfait di Solomon e Parisi

Se di Dodo, Fortini e Mandragora si era a conoscenza della precarietà delle rispettive condizioni fisiche, chi ha afflitto Vanoli in settimana è stato Fabiano Parisi, che sembrava a posto fino a giovedì. E che dire di Solomon: sabato scorso nell'allenamento a porte aperte è stato in campo per tutta la partitella.

Cinque assenze pesanti, di cui quattro per titolari che il tecnico spera di recuperare per giovedì a Selhurst Park. Una maxi pretattica in vista del match, si chiede La Nazione? Di certo due assenze quelle di Parisi e Solomon che cambieranno totalmente il volto dell'attacco viola.