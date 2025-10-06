Galli: "Per me questa Fiorentina parecchie partite dovrebbe vincerle senza allenatore. La squadra è forte, ma non si riconosce"

A Lady Radio ha parlato l'ex Fiorentina Giovanni Galli, dicendo la sua sulla sconfitta della squadra di Pioli contro la Roma e sul momento di forma dei viola.

Le parole di Galli

“E' un momento difficile, al di là di fortuna o sfortuna. Non gira niente bene, dentro lo spogliatoio non c'è autostima e la fiducia nel compagno. Si vuole risolvere il problema da soli. Questa è una squadra che tante partite le deve vincere senza l'allenatore in panchina, perché credo che sia forte. Ma fa fatica a riconoscersi come squadra. Qualcosa in più abbiamo visto. Serve una vittoria, varrebbe più di tutto”.

E sui singoli

"Sull'undici titolare mi sembra che ci si sia, ma non serve il mago Merlino. L'allenatore dà delle idee, poi le situazioni in campo le devono leggere i giocatori. Non è che Pioli ha il joystick. Il gol di ieri, è stato un capolavoro di Kean, perché è stato impressionante. Il problema non è fisico, è mentale. L'esempio è Gosens, che sbaglia un gol che lo scorso anno non avrebbe sbagliato mai".