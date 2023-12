L'ex allenatore e dirigente della Fiorentina Vincenzo Guerini ha parlato a Radio Bruno dell'attuale momento in casa viola. Queste le sue parole: "Con questa squadra sembri sempre lì lì per fare il salto di qualità, poi arrivi sul più bello e si inceppa qualcosa. Sembra fatta apposta per illudere i tifosi viola. Nonostante hai perso punti per fare questo salto, sei sempre lì a lottare intorno al quarto posto.

Credo questa Fiorentina sia la prima squadra della storia a puntare a questi traguardo senza i gol delle punte. Se Nzola e Beltran non miglioreranno il secondo score, credo che la società viola farà uno sforzo a gennaio sul mercato".