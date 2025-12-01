Di Gennaro: "Inutile parlare di moduli se poi Gudmundsson e Fagioli camminano in campo. Dzeko? Il suo è un grido d'allarme"

Antonio Di Gennaro, ex calciatore e oggi commentatore, ha parlato a TMW Radio di vari temi legati alla Serie A: tra questi, anche la drammatica situazione della Fiorentina.

Sulla situazione in casa Fiorentina

“Va bene parlare di modulo, di difesa a 3 o a 4, ma poi si finisce a parlare di giocatori eh. Io dopo tre mesi non posso vedere uno come Gudmundsson che cammina, o Fagioli: questi sono giocatori forti, significa che c'è qualcos'altro sotto che non va. Il grido d'allarme di Dzeko, e quello di ieri col megafono, parlano chiaro”.

Su Palladino

“L'Atalanta risalirà, certamente. Palladino ha portato tanto entusiasmo, vincere fuori casa 0-3 dominando in Champions non è cosa da poco. Sono squadre come il Bologna, o il Como, che viaggiano parecchio sulle ali dell'entusiasmo. Arriverà tranquillamente in Conference e forse pure in Europa League”.