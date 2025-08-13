Sorpresa Marì: c'è chi è pronto a portarlo via e potrebbe pure giocare la Champions League
Stando a quanto riportato da alcuni media greci, l'Olympiakos, alla ricerca di un riforzo in difesa, è sulle tracce del centrale della Fiorentina, Pablo Marì.
Piace a Gaspar
Nei pensieri del direttore sportivo, Eduardo Cesar Gaspar, c'è il mancino spagnolo, che i viola hanno prelevato nel gennaio scorso su indicazione diretta dell'allora tecnico, Raffaele Palladino.
Greci in Champions
Con l'arrivo di Stefano Pioli, l'ex Monza sembra destinato a perdere i galloni da titolare ed essere una semplice alternativa, fatto questo che lo potrebbe portare anche ad essere favorevole da un trasferimento. Senza contare il fatto che l'Olympiakos quest'anno giocherà la Champions League dove si trova ad essere già qualificata per il maxi girone.
