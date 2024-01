"In estate era stato Italiano a non volere Dia, ma adesso qualcosa è cambiato. Lo scambio con Nzola tuttavia non è semplice"

Angelo Giorgetti, noto giornalista fiorentino, è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare di Fiorentina fra mercato e ripresa del campionato dopo la Supercoppa:

Su Brekalo e Ikoné

“Questo periodo viola è delicato, non so se Italiano si aspettasse già qualche innesto, ma credo proprio di sì. Non ritengo sia produttivo far giocare Brekalo e Ikoné sulle fasce, piuttosto utilizzerei la difesa a cinque”.

Possibilità per Dia?

Poi sull'attacco: “Nel calcio è sempre possibile ottenere redenzione. Vediamo se si farà lo scambio tra Dia e Nzola, ma da quello che mi risultava, era stato proprio Italiano a non volerlo. Adesso la situazione però è cambiata e Italiano potrebbe accettare lo scambio, nonostante la condizione fisica precaria del senegalese”.