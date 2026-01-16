Verso la sfida contro la Fiorentina, il Bologna chiude un colpo di mercato: nuovo difensore per Italiano

Si avvicina Bologna-Fiorentina, gara in programma alle ore 15:00 di domenica. E per i rossoblù è già arrivata una notizia positiva ovvero la riduzione della squalifica di Nicolò Cambiaghi che dunque sarà a disposizione di Italiano.

Rinforzo per il Bologna verso la Fiorentina

Ma non solo. Il mercato dà una mano al tecnico rossoblù ed ex viola, il quale potrà presto contare su un rinforzo in difesa. Il Bologna ha acquistato Eivind Helland, difensore del Brann, squadra che peraltro ha affrontato in Europa League.

Arriva un norvegese in difesa

“Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal SK Brann il diritto alle prestazioni sportive del difensore Eivind Helland. Secondo norvegese nella storia del club, Helland è un difensore centrale moderno di imponente struttura fisica, abile nell’impostazione dal basso e nella gestione del possesso. Nato nel 2005, Eivind muove i primi passi nel settore giovanile del Sædalen, prima di trasferirsi al Fyllingsdalen, dove debutta in Prima squadra nel 2021. Il passaggio al Brann segna una tappa decisiva del suo percorso: nel 2023 arriva l’esordio in Eliteserien, seguito nel 2024 dalle prime presenze nelle competizioni UEFA. Nell’ottobre scorso è giunta anche la prima convocazione con la Nazionale maggiore norvegese, ulteriore conferma di una crescita costante e di un talento in piena ascesa”.