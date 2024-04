Hanno iniziato insieme e sono pronti insieme a dire addio alla Fiorentina. Ma prima...

Vincenzo Italiano e Nicolas Gonzalez hanno iniziato insieme nell'estate 2021 la loro avventura alla Fiorentina. E a giugno, scrive Tuttosport stamani, entrambi lasceranno Firenze.

Prima vincere

Prima però c'è da provare a vincere un trofeo, una vittoria che a Firenze manca da 23 anni. Italiano e Gonzalez guideranno la Fiorentina questa sera a Bergamo con un solo obiettivo: conquistare l'accesso alla seconda finale di Coppa Italia consecutiva dopo quella persa un anno fa con l'Inter.

Gonzalez a secco in Coppa Italia

Per Italiano tra l'altro questa sarà la 350esima panchina tra i professionisti, mentre Gonzalez ancora non ha segnato in questa edizione della Coppa Italia.