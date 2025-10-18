E intanto Frendrup cambia agente...

Una regola non scritta nel mondo del calcio racconta che se un calciatore cambia agente/agenzia che lo rappresenta lo fa per prepararsi ad un cambio di maglia.

E su Morten Frendrup di attenzioni ce ne sono tante da diverso tempo: poteva lasciare il Genoa già due estati fa ma i rossoblù avevano già ceduto Gudmundsson.

La Fiorentina si è informata a lungo su di lui, scegliendo poi altri obiettivi. Intanto però il danese, proprio ieri, ha cambiato agenzia come svelato da Fabrizio Romano, non per forza in ottica viola ma in prospettiva mercato probabilmente sì.