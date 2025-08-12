Una trattativa per la cessione che non si è mai interrotta. E c'è già chi è pronto a raccogliere l'eredità di Mandragora
Foto: Fiorentinanews.com
Il rinnovo contrattuale di Rolando Mandragora con la Fiorentina resta sempre in salita.
Sempre Betis
Il Corriere Fiorentino intanto sul centrocampista viola scrive che la trattativa col Betis Siviglia non si è mai interrotta e nel frattempo l’offerta è salita fino a circa 6 milioni.
Pronto ad arrivare
Dovesse arrivare a quota 7-8 milioni, ecco che la cessione sarebbe più che probabile. In quel caso, sarebbe Hans Nicolussi Caviglia del Venezia il favorito a raccoglierne l’eredità.
💬 Commenti (2)