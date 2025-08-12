​​
Una trattativa per la cessione che non si è mai interrotta. E c'è già chi è pronto a raccogliere l'eredità di Mandragora

Mandragora Nicolussi Caviglia
Foto: Fiorentinanews.com

Il rinnovo contrattuale di Rolando Mandragora con la Fiorentina resta sempre in salita.

Sempre Betis

Il Corriere Fiorentino intanto sul centrocampista viola scrive che la trattativa col Betis Siviglia non si è mai interrotta e nel frattempo l’offerta è salita fino a circa 6 milioni. 

Pronto ad arrivare

Dovesse arrivare a quota 7-8 milioni, ecco che la cessione sarebbe più che probabile. In quel caso, sarebbe Hans Nicolussi Caviglia del Venezia il favorito a raccoglierne l’eredità.

