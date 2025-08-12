Il rinnovo contrattuale di Rolando Mandragora con la Fiorentina resta sempre in salita.

Sempre Betis

Il Corriere Fiorentino intanto sul centrocampista viola scrive che la trattativa col Betis Siviglia non si è mai interrotta e nel frattempo l’offerta è salita fino a circa 6 milioni.

Pronto ad arrivare

Dovesse arrivare a quota 7-8 milioni, ecco che la cessione sarebbe più che probabile. In quel caso, sarebbe Hans Nicolussi Caviglia del Venezia il favorito a raccoglierne l’eredità.