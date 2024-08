I convocati del Parma: contro la Fiorentina niente Hernani, così come Charpentier. Presente Bernabé

Questa mattina i gialloblù di Pecchia hanno sostenuto l’ultima seduta di allenamento prima del match della Serie A Enilive contro la Fiorentina, valido per la prima giornata del campionato e in programma oggi allo stadio Ennio Tardini. Al Mutti Training Center di Collecchio la squadra ha svolto attivazione tecnica, esercitazione tattico-tecnica e palle inattive.

Le assenze di Pecchia

Al termine della seduta, l’allenatore Fabio Pecchia ha convocato 22 calciatori. Assente Hernani, mentre ha recuperato Ange-Yoan Bonny in vista della partita di oggi contro la Fiorentina. Confermato che l’infortunio quindi non fosse grave dopo il suo KO in Coppa Italia. Osorio, Benedyczak, Charpentier e lo squalificato Delprato completano il quadro degli assenti. Presente Bernabé, nonostante sia rientrato da poco dalle Olimpiadi. A seguire l'elenco completo anti-Viola:

Ecco tutte le possibili scelte del Parma

Portieri: 1 Chichizola, 40 Corvi, 31 Suzuki. Difensori: 4 Balogh, 39 Circati, 26 Coulibaly, 5 Valenti, 14 Valeri. Centrocampisti: 10 Bernabé, 23 Camara, 25 Cyprien, 8 Estévez, 20 Hainaut, 19 Sohm. Attaccanti: 11 Almqvist, 13 Bonny, 22 Cancellieri, 61 Haj, 62 Kowalski, 98 Man, 64 Mikolajewski, 28 Mihaila.