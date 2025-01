La Fiorentina è pronta a prelevare un giovane attaccante della Sestese. Ecco di chi si tratta

Infatti, secondo quanto riporta tuttocalciogiovanile.it, la società viola ha prelevato un classe 2007 che può andare a rafforzare sia la Primavera di Galloppa che l'Under 18 di Capparella: si tratta del giovane calciatore Brando Mazzeo, classe 2007, ruolo attaccante, reduce nell’ultimo periodo dal debutto in Eccellenza con la Sestese. La società toscana di Sesto Fiorentino è gestita dal Presidente Matteo Melani, alla guida del club toscano dal 2018.

Il ragazzo sta facendo bene in Eccellenza

Nel campionato scorso, Brando Mazzeo ha fatto parte della squadra Allievi “Elite” della Sestese. Quest’anno, inoltre, è avvenuto il salto di qualità con il debutto in Eccellenza con la stessa squadra della Sestese in cui ha collezionato 15 gare da titolare realizzando ben 4 gol.

Prestazioni che non sono passate inosservate

Le ottime prestazioni del ragazzo, che vanta anche un passato nelle giovanili del Livorno, non sono passate inosservate allo scouting della Fiorentina, sempre attento e alla ricerca di ottimi giovani sul territorio. Grande soddisfazione anche per la Sestese Calcio S.S.D. che conclude la seconda cessione al professionismo in pochissime settimane.