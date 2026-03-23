"L'Inter sotto pressione, Fiorentina vivace e brillante"

La fotografia della gara è chiara: una Fiorentina viva, crescente, e un’Inter partita forte ma incapace di dare continuità. Il pareggio del Franchi racconta molto più di un semplice 1-1.

Partenza lampo, poi il vuoto

L’Inter entra in campo con l’energia giusta, quasi travolgente. La pressione di Milan e Napoli si trasforma in intensità immediata, che porta al gol dopo appena 39 secondi con Esposito.

Ma è un fuoco che si spegne in fretta.

Come sottolinea Tuttosport, “l’Inter arriva a Firenze sotto pressione e schizza nella partita come un tappo di champagne. Il problema è che, dopo il gol, le bollicine svaniscono rapidamente”. Una partenza illusoria, seguita da una lunga fase di difficoltà.

Cresce la Fiorentina

Con il passare dei minuti, la partita cambia volto. La Fiorentina prende campo, ritmo e fiducia, fino a ribaltare l’inerzia del match nella ripresa.

Paolo Vanoli. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Secondo il quotidiano, “la Fiorentina sale pian piano e nella ripresa impone all’Inter la terza partita senza vittoria”, dopo il ko contro il Milan e il pari con l’Atalanta.

Un dato che pesa e che racconta il momento dei nerazzurri.

Reazione assente

Il pareggio viola non produce l’effetto sperato sull’Inter. Nessuna vera reazione, se non un tentativo confuso nei minuti finali.

“Dopo il pareggio è la Fiorentina a restare più vivace e brillante”, sottolinea Tuttosport, evidenziando come siano proprio i viola ad andare più vicini al colpo del ko, con Gudmundsson.

Nel finale c’è spazio solo per un sussulto, con De Gea che nega la doppietta a Esposito, ma è troppo poco.

Sensazioni opposte

L’analisi si chiude con una sensazione netta. Da una parte una Fiorentina in crescita, dall’altra un’Inter apparsa “intorpidita, incapace di uscire dai propri schemi”.

Due squadre, due momenti diversi. E un pareggio che, a guardarlo bene, pesa molto di più per chi inseguiva risposte.