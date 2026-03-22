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Giuseppe e Catherine Commisso: "Complimenti alla squadra per il carattere mostrato e per aver recuperato il risultato"

Stefano Del Corona /
Joseph Catherine Commisso
Joseph e Catherine Commisso. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Il presidente della Fiorentina, Giuseppe Commisso, e sua madre Catherine si complimentano con la squadra “per il carattere mostrato e la consapevolezza nel giocare una partita molto difficile”.

La proprietà della squadra ha apprezzato il fatto che i viola siano riusciti a “recuperare il risultato” contro la formazione capolista del campionato. 

Il messaggio è arrivato negli spogliatoi giusto al termine della gara pareggiata con l'Inter

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