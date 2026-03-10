Viola Confusion - I nove secondi che fanno perdere l'amore

Lo zero a zero di Fiorentina-Parma è descritto alla perfezione dalla durata degli highlights post-partita: nove secondi. L’evidenza di un vuoto cosmico di una squadra mediocre, impaurita e involuta, la Fiorentina, attenta più a non perdere che a tentare di vincere.

Un pareggio utile a tenere la squadra di Vanoli un punto fuori dalla zona retrocessione, sopra la Cremonese che i viola affronteranno in trasferta lunedì prossimo.

Nove secondi

Dicevamo nove secondi. Per chi non avesse visto la partita e avesse quindi perso novanta minuti (più recupero) della propria esistenza per ammirare l’indimenticabile partita di domenica pomeriggio al Franchi, consigliamo di spendere questi nove secondi di sintesi del match in altre attività sicuramente più costruttive e significative. Ve ne consigliamo alcune:

- Osservare il microonde mentre vi scaldate il caffè

- Aprire il frigo per cercare qualcosa che non troverete

- Controllare la classifica del Fantacalcio (fino almeno a cinque volte se siete in corsa per il titolo)

- Controllare il meteo sul telefono

- Ricordarvi dove avete parcheggiato la macchina

- Allacciarvi perbene entrambe le scarpe

- Guardare malinconici una foto di Palladino

Vi bastano? Fate voi. Perché sembra superfluo nonché irritante oggi ricamare voli pindarici musicali e non sulle passeggiate sull’erba dell’islandese che gioca in ciabatte oppure sugli inciampi laterali di Dodò. Oppure sulle uscite immaginarie di De Gea e sui raffinati stop a inseguire di bomber Piccoli. Senza contare le marcature a vista (miope) di Pongracic. Per finire in bellezza con le sempre confortanti parole in conferenza stampa di Paolo Fantozzi Vanoli (mi scuso per il paragone ardito). Andiamo avanti così? Ci facciamo del male? Oggi ho deciso di evitare tutto questo.

Una riflessione amara

La riflessione più amara è che questa Fiorentina ci fa perdere l’amore, come mi ha suggerito un caro amico e collega. E questo va evitato a tutti costi, ancora prima della Serie B.

Playlist della settimana