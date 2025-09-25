Gudmundsson, operazione rilancio. Pioli, quale difesa metti in campo?

Domenica prossima la Fiorentina cercherà di portare a casa la prima vittoria stagionale, più che mai indispensabile per mandar via le nubi minacciose che accompagnano la squadra.

Il rilancio

E' probabile che Pioli stavolta torni ad affidarsi in primo luogo a Gudmundsson. L'infortunio alla caviglia è ormai alle spalle per l'islandese che scalpita dalla voglia di scendere in campo dopo non essere stato convocato con il Napoli ed essere rimasto in panchina per l'intera gara contro il Como.

Quale difesa?

Ma il vero dubbio in questo momento è: quale tipo di difesa schiererà la Fiorentina? Ritornerà a tre o continuerà a quattro? E' su questo punto che Pioli e i suoi devono concentrarsi maggiormente nelle ore che precedono il derby dell'Arena Garibaldi (o Cetilar Arena che dir si voglia).