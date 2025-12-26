I convocati del Parma: Cuesta può sorridere. Confermati due rientri contro la Fiorentina

Il Parma ha da poco diramato la lista dei convocati ufficiali per sfidare la Fiorentina. E arrivano ottime notizie, anticipate da mister Carlos Cuesta e confermate in questi minuti.

Due rientri per Cuesta contro la Fiorentina

I crociati ritrovano due difensori, Enrico Delprato e Alessandro Circati. I due, peraltro, si giocano in tutta probabilità un posto da titolare contro la squadra viola nello scacchiere di difesa a quattro (favorito il primo).

La lista dei convocati del Parma

Portieri: 40 Corvi, 13 Guaita, 66 Rinaldi.

Difensori: 27 Britschgi, 39 Circati, 15 Delprato, 18 Løvik, 63 Trabucchi, 37 Troilo, 5 Valenti, 14 Valeri.

Centrocampisti: 19 Begić, 10 Bernabé, 25 Cremaschi, 8 Estevez, 23 Hernani Jr, 16 Keita, 24 Ordoñez, 22 Sørensen.

Attaccanti: 11 Almqvist, 7 Benedyczak, 32 Cutrone, 30 Djurić, 17 Ondrejka, 21 Oristanio, 9 Pellegrino.