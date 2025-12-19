Polverosi: "Così ci stanno prendendo in giro. Che non ci vengano a parlare di paura o sfortuna"

Duro lo sfogo di Alberto Polverosi, giornalista vicino alle vicende di casa Fiorentina, che ha commentato sulle colonne del Corriere dello Sport-Stadio l'imbarazzante prova della squadra viola contro il Losanna ieri sera.

Una presa in giro

"Se la Fiorentina è diventata una squadra da Serie B, con giocatori da Serie B, pazienza. Succede. Raramente, ma succede. Se invece questa squadra gioca così, come ieri a Losanna e come tante altre volte, senza rendersi conto che in questo modo prende in giro la gente, allora no, non ci siamo. Che non vengano a parlare di paura, perché si può avere paura solo del male, non di giocare a calcio, non di una partita sul campo di una squadra di medio-basso livello tecnico che ieri sera, in certi momenti, sembrava il Real Madrid. Che non vengano a parlare di sfortuna, perché invece di prendere solo un gol, ne potevano prendere anche due o tre. Al de la Tuiliere di Losanna, non al Bernabeu di Madrid. E siccome questo è un anno dove anche quando va male in realtà va malissimo, la sconfitta non basta alla Fiorentina per uscire dalle 24 che a febbraio dovranno giocare le due partite di spareggio per gli ottavi di Conference League".

Niente

“La quantità di palloni persi sul campo sintetico di Losanna è stata impressionante, i viola non riuscivano a mettere insieme due passaggi di fila, una deriva completa sul piano del gioco, ma anche della corsa, del ritmo e della voglia di battersi. In campo c’erano giocatori che avrebbero dovuto bruciare l’erba (insomma, la plastica) per costringere Vanoli a sceglierli nelle partite vere. Invece niente”.

E pensare che l'Unico 10…

"A Losanna i tifosi più anziani si erano fatti una certa idea dei viola e della loro storia. Un’idea bella perché di viola era vestito Giancarlo Antognoni che chiuse proprio nella città sul lago la sua carriera. Quell’idea è stata subito cancellata dagli ultimi eredi del capitano che hanno giocato un’altra partita avvilente, totalmente vuota, senza rabbia, senza orgoglio. Una squadra allo sbando. Lo striscione portato in Svizzera dagli ottocento tifosi della Fiorentina era un invito, seppur perentorio: “Questa città merita rispetto, onorate quel giglio cucito sul petto”. Invito di nuovo tradito".