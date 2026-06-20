Ossessione Koleosho: il debutto azzurro non aiuta la Fiorentina, il Burnley... sì. Una decina di milioni per convincere gli inglesi

La candidatura di Luca Koleosho è ben oltre la suggestione per la Fiorentina, avendo ricevuto anche la ‘benedizione’ dello stesso Paratici un paio di giorni fa in conferenza. Se sommiamo la giovane età (2004) alla peculiarità della maglia azzurra si ottiene il mix perfetto di quanto cerca, quasi ossessivamente, la Fiorentina. Il suo debutto in Nazionale maggiore non aiuta propriamente il club viola, scrive La Nazione, ma chi ne detiene il cartellino, il Burnley, è nel frattempo retrocesso.

Per questo una discreta mano dagli inglesi potrebbe arrivare, in termini di morbidezza nell'affare. Per Koleosho potrebbe bastare una proposta sui dieci milioni, dopo che lo stesso Paris Fc ha rinunciato a riscattarlo, nonostante la buona seconda parte di stagione, condita da 3 reti in 16 presenze. La Fiorentina potrebbe farsi viva con un prestito legato ad obbligo e inserire in rosa così un profilo che pare in rampa di lancio.