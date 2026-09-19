Non solo Anguissa, i dubbi di Allegri in vista della Fiorentina sembrano non finire: c'è un difensore in bilico

A 24 ore dalla partita di domani tra la Fiorentina di Paolo Vanoli ed il Napoli di Max Allegri, arrivano brutte notizie per il tecnico dei partenopei. Un altro giocatore dovrebbe infatti esser costretto a saltare la trasferta per infortunio, l'ennesimo di questo inizio di stagione degli Azzurri.

Spinazzola è in dubbio: è alle prese con una contrattura

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica oltre al tanto citato Zambo Anguissa, c'è un altro giocatore che resta in dubbio per domani: alla lista degli indisponibili si dovrebbe aggiungere Leonardo Spinazzola. Il terzino non si è allenato nell'ultimo allenamento di ieri a causa di una lieve contrattura al bicipite femorale.

Il Napoli è in emergenza totale

Le percentuali di un forfait sono alte, cosi come quelle di Anguissa che sta proseguendo il programma personalizzato tra palestra e campo per il fastidio all'adduttore. Il totale degli assenti dovrebbe salire ad otto alla quinta giornata di campionato, un numero che limita le scelte di Allegri"