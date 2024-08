In prima pagina del QS de La Nazione, si legge il titolo: "Attesa per Gud e Amrabat torna in gioco".

A pagina 8, invece: "Tocca al Genoa sbloccare gli affari ’Gud’ e Gonzalez, i tempi stringono". In basso: "Terracciano rilancia la sfida. Resta e rinnova". A pagina 9: "Colpani-Kean, l’intesa c’è Palladino coccola Amrabat".