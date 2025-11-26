L'arbitro che ha sancito l'accesso in Conference per la Fiorentina. Le due volte contro la stessa squadra dell'anno scorso

La partita tra Atalanta e Fiorentina in programma domenica prossima alle ore 18 verrà diretta da Matteo Marcenaro della sezione di Genova.

I precedenti con la Fiorentina

Lo score complessivo parla di quattro vittorie e due sconfitte. Mentre quello in trasferta, due vittorie dei gigliati e un ko.

Non arbitra la Fiorentina dall'ultima giornata dello scorso campionato, quando i gigliati si sono imposti 3-2 ad Udine guadagnando così l'accesso alla Conference League a discapito della Lazio.

L'ultima sconfitta

E l'ultimo ko con la Fiorentina quando c'è stato? Sempre la scorsa stagione e guarda caso contro l'Udinese (sì perché Marcenaro l'anno scorso ha diretto sia la partita d'andata che quella di ritorno con i friulani); il 23 dicembre 2024 battuta d'arresto per i gigliati superati con il punteggio di 1-2.

Il riepilogo