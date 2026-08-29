Tanti auguri Fiorentina! Cento anni di storia e passione viola!

Cento anni non sono soltanto una ricorrenza. Sono una storia fatta di uomini, partite, vittorie, sconfitte, campioni e generazioni di tifosi. Sono il tempo necessario per fare sì che una “semplice” squadra diventi un pezzo dell'identità di una città.

La storia viola

Nel 2026 la Fiorentina festeggia il suo primo secolo di vita. Nata nel 1926 dalla fusione tra Libertas e CS Firenze, la Viola ha attraversato un secolo di calcio italiano lasciando un segno indelebile: lo scudetto del 1956, le 6 Coppe Italia, la Coppa delle Coppe e tante finali europee, fra le quali anche quella di Coppa Campioni.

Molto più che una bacheca dei trofei

Il solo palmarès, ahinoi fermo ormai da 25 anni ("nell'ora di sconforto…"), non basta a raccontare un secolo di storia viola: una storia fatta di passione, emozioni e di un legame unico tra una maglia e un’intera città. Ed è proprio questo rapporto, andato ben oltre i successi sul campo, il trofeo più bello in questi primi cento anni di Fiorentina.

La Fiorentina e i fiorentini

Un amore viscerale testimoniato alla maniera di noi fiorentini, attraverso la polemica, l'ironia o la dura critica per una sconfitta inaspettata. Tutte espressioni del modo in cui i tifosi viola vivono una fede che, di domenica in domenica, è sempre presente nella testa come una dolcissima ossessione.

E il futuro…

Nel giorno dei cento anni, il pensiero non può andare soltanto al passato. Gli auguri devono essere soprattutto per il futuro della squadra. Per una Fiorentina che torni stabilmente a competere ai massimi livelli, che possa regalare ai suoi tifosi nuove notti europee, nuove vittorie e, perché no, la possibilità di tornare a festeggiare un grande trofeo.

Tanti auguri!

Buon compleanno, Fiorentina. E altri cento anni ancora, nella speranza che il meglio debba ancora arrivare.