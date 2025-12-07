A Sky Sport ha commentato la situazione in casa Fiorentina Marco Bucciantini, giornalista e opinionista vicino alle vicende viola.

Le parole di Bucciantini

“La Fiorentina ha speso 90 milioni con 60 di disavanzo, per cui è una di quelle che hanno speso di più quest'anno. Oggi è la sconfitta peggiore perché arriva dopo quel chiarimento con Dzeko e la tifoseria. Questo aveva creato un clima positivo, confermato dai 3500 tifosi in trasferta a Reggio Emilia. Era pure passata in vantaggio, ma già vedevi che Mandragora e Kean litigavano per chi batte il rigore e Kean che non esulta per il gol”.

Una squadra che si sfalda

“Alla prima difficoltà la Fiorentina si è sfarinata e adesso è il sedicesimo attacco e la peggiore difesa del campionato. Oggi ti hanno abbandonato anche i Kean e i De Gea, tra i pochi che ti tenevano su e ti davano speranza".

Un'assenza che si fa sentire

"La Fiorentina doveva provare a essere. La Fiorentina continua a non essere. Non è. In quale altra situazione del mondo non ascolti le parole della proprietà? È un'assenza che allarga il campo delle ipotesi. La Fiorentina non è. Anzi, la ripetitività sta stancando. Bisogna aprire una finestra".