In piedi una doppia operazione tra Fiorentina e Cagliari. Non solo Yerry Mina: i sardi puntano un centrocampista viola

Fiorentina e Cagliari, in queste ultime ore, stanno lavorando a una doppia operazione di mercato. Già noto l'interesse del club rossoblù per il difensore Yerry Mina: si punta a chiudere l'operazione il prima possibile, da entrambe le parti. Ma non è il solo nome coinvolto in questo affare.

Cagliari su un centrocampista viola

Secondo quanto riportato da Sky Sport, al Cagliari piace anche il centrocampista della Fiorentina Antonin Barak. I sardi, quindi, vorrebbero portare avanti un doppio acquisto dalla Viola, che intanto ha aperto per Mina.