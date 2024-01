Sempre più vicino l'addio di Mina alla Fiorentina... ma non alla Serie A. Trattativa molto avanzata con un club italiano

Mina-Fiorentina, addio vicino

La Fiorentina e il difensore centrale Yerry Mina sono sempre più vicini alla separazione. Dopo appena sei mesi e una manciata di presenze, l'avventura del colombiano a Firenze sembra già finita. Sono spuntate le proposte di Porto, Olympiakos, addirittura dall'Arabia Saudita. Ma c'è una nuova pretendente.

Trattativa molto avanzata

Il giornalista Niccolò Ceccarini riporta un forte interessamento per Yerry Mina da parte del Cagliari. La trattativa è in fase molto avanzata con la Fiorentina: concrete le possibilità di una permanenza del numero 26 viola in Serie A.

Il tutto è stato confermato anche da Gianluca di Marzio: i rossoblù hanno chiesto Mina, si può chiudere.