Oggi è il giorno di Giovanni Fabbian alla Fiorentina. Ieri il club viola ha concluso lo scambio con il Bologna, inserendo Simon Sohm (presto ufficialmente un calciatore rossoblù) come contropartita tecnica da consegnare a Vincenzo Italiano. Il ragazzo è arrivato in serata e ha svolto le visite mediche, ma solo oggi è stato pubblicato il comunicato ufficiale. Il classe 2003 arriva a Firenze in prestito, con obbligo legato al raggiungimento di determinate condizioni. Per quanto riguarda lo svizzero, il Bologna non ha ancora formalizzato il suo arrivo, ma intanto oggi era già in campo coi nuovi colori.

Fabbian-Sohm, è fatta. Salutano Dzeko e Richardson

E Sohm non è certamente l'unico a salutare Firenze, anzi. Nonostante manchi l'ufficialità anche in questi casi, la Fiorentina ha concluso due operazioni in uscita. La prima vede come protagonista Amir Richardson, praticamente auto-messosi sul mercato e pronto a lasciare il club da un momento all'altro. Sembrava fatta per il suo passaggio al Nizza, invece il Copenhagen è stato più rapido e ha concluso un blitz. Il marocchino va via in prestito con diritto di riscatto fissato a circa otto milioni di euro. Edin Dzeko, invece, lascerà a titolo definitivo: la sua esperienza alla Fiorentina è durata appena sei mesi. Conguaglio di neanche un milione per raggiungere lo Schalke 04, preferito al Paris FC per l'espresso desiderio di tornare in Germania. Il bosniaco è già in partenza, lo attende un contratto di sei mesi.

Lascia anche Ranieri? Le prospettive degli ultimi giorni di mercato

E ora il mercato che forma prenderà? Non sembra una sessione ancora finita, neanche lato uscite, visto che l'ormai ex capitano Luca Ranieri potrebbe lasciare la piazza come conferma il suo procuratore Mario Giuffredi: “Vediamo cosa può succedere”. Al tempo stesso piace un altro centrale difensivo, Sikou Niakate del Braga; la Fiorentina lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto, mentre i portoghesi esigono l'obbligo. Per ora le parti non sono andate oltre qualche contatto. In generale, la Fiorentina vorrebbe acquistare almeno un altro giocatore entro la fine del mercato, più probabilmente due. In quel caso, tutto resta legato all'enigmatica situazione di Niccolò Fortini, che non vede alcun tipo di novità. Sembra piacere, in caso, l'opzione Daniel Maldini.