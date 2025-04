Serve il genio di Gudmundsson: a Cagliari finalmente una partita intera, ora serve lo sprint finale verso il riscatto

Con l'assenza di Kean, La Gazzetta dello Sport sottolinea come l'attacco della Fiorentina sarà ancora una volta affidato alla coppia Beltran-Gudmundsson. Se l'argentino in Sardegna ha messo a segno il gol vittoria, l'islandese ha convinto da trequartista puro, giocando finalmente tutti i 90 minuti.

Ruolo, libertà e genialità

Un ruolo che gli permette di mettere in mostra tutta la sua genialità grazie alla libertà che gli viene concessa, che in questa stagione si è vista solo a sprazzi. Per lui fino ad ora sei gol in Serie A, con un minutaggio da 1149 minuti giocati distribuiti su 21 presenze, un rendimento limitato sia da problemi fisici che da quelli giudiziari.

Gli scenari futuri

A proposito: in attesa della nuova sentenza che potrebbe mettere la parola fine al calvario dell'islandese con la giustizia in patria, a Gudmundsson servirà convincere definitivamente la Fiorentina in questo sprint finale per opzionare il riscatto da 17 milioni che il club viola potrà versare nelle casse del Genoa.