L'ex calciatore viola Mauro Bressan, intervenuto durante Radio Bruno Toscana, ha parlato del momento attuale della Fiorentina: “Sottil finalmente si è visto, sfruttando al meglio le sue qualità. È stato determinante contro un Sassuolo che, però, a mio avviso, era rassegnato. A Firenze siamo abituati ad avere attaccanti che non segnano, anche Gonzalez può fare di più. È mancata cattiveria sotto porta in questi ultimi anni, è un dato di fatto".

E la Conference?

“Con il fatto che i gol in trasferta non valgono più doppio, non c'è più differenza ora. Il Brugge gioca da tempo in Europa, non sarà facile da affrontare per la Fiorentina”.

Poi su Martinez Quarta

“E' un giocatore che ruba l'occhio non tanto per la fase difensiva, ma per il resto. Come prima cosa, comunque, deve pensare a difendere. Ma questo è anche il modo di giocare della Fiorentina, perché sta con una difesa molto alta, lasciando tanti spazi da attaccare”.