L'ex compagno di squadra di Provedel: "Fu cercato dalla Fiorentina, dal Verona e dal Chievo, ma alla fine..."

Ivan Provedel è l'uomo della settimana. Con il suo gol siglato di testa in Champions League in Lazio-Atletico Madrid, sta facendo parlare di lui tutta l'Europa. Il suo presente è biancoceleste, ma sarebbe potuto essere anche un giocatore della Fiorentina, come rivela l'ex compagno di squadra al Pordenone, Riccardo Dose.

A quei tempi, parliamo della stagione 2008/09, Ivan, incredibile a dirsi ma vero, era un grande bomber: "Segnava 20-30 gol l'anno - spiega Dose a Il Messaggero - per questo il Pordenone lo aveva preso dal Treviso. Io invece mi muovevo da seconda punta e gli facevo gli assist".

Ma il suo sogno era quello di parare: “Si portava addirittura i guanti da casa per mettersi in porta prima di iniziare gli allenamenti. Chiedeva sempre alla società di cambiare ruolo, ma non veniva mai accontentato. Quindi andò al Liapiave, dove in due anni fu cercato da Fiorentina, Hellas e Chievo ma alla fine venne preso dall'Udinese”.