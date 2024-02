"Beltran si sente più libero con uno come Belotti davanti. Italiano dispone di un buon pacchetto di esterni, compreso Sottil"

Mattia Graffiedi, ex attaccante viola, ha parlato a Radio Bruno del momento dell'attacco della Fiorentina, con un Beltran che sta trovando la rete:

“Beltran è più libero se ha un riferimento importante come Belotti davanti. Il Gallo ha bisogno dei cross per rendere al meglio e io ritengo tutti gli esterni di Italiano forti, soprattutto nell'uno contro uno”.

E ancora: “Anche Sottil ha tanta forza nelle gambe. Non hanno tanti gol nelle corde e in questo momento stanno facendo fatica, ma la Fiorentina può tranquillamente risalire in classifica. Così come può succedere che le squadre che l'hanno sorpassata di recente possano crollare”.