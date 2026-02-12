Corriere dello Sport-Stadio: Il futuro nelle mani di De Gea
Due le pagine sulla Fiorentina per il Corriere dello Sport-Stadio.
Pagina 20
Che stamani apre con: “Harrison e Solomon oro viola”. Sottotitolo: “I colpi di Paratici per restare in A”. In taglio basso: “Sale l’attesa per Gosens mentre Rugani sarà pronto per il Pisa”.
Pagina 21
Qui troviamo: “Il futuro nelle mani di De Gea”. Sottotitolo: “ Il rendimento è altalenante: adesso vuole tornare decisivo per portare in salvo la Fiorentina”. Di spalla infine: “Comuzzo tra i top U23 d’Europa”.
