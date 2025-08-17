Il Pisa non segna a Cesena e ai rigori rischia grosso: trasformano Cuadrado, Shpendi e dopo una serie clamorosa di errori... la decide Nzola

Primo turno di Coppa Italia superato con grande affanno per il Pisa che ha vinto al ‘Manuzzi’ di Cesena solo ai calci di rigore, dopo lo 0-0 scialbo dei tempi regolamentari. Gli uomini di Gilardino l'hanno spuntata al termine di una serie interminabile di errori, con portieri protagonisti: Semper da una parte e il figlio d'arte Klinsmann dall'altra. A segno Cuadrado da una parte e Shpendi dall'altra ma il rigore decisivo per i toscani è stato il quinto e a trasformarlo ci ha pensato l'ex viola Nzola. L'angolano ha esordito così con il Pisa ma poco prima del 90' si era mangiato un gol di testa, da pochi passi.