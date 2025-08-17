​​
Il Pisa non segna a Cesena e ai rigori rischia grosso: trasformano Cuadrado, Shpendi e dopo una serie clamorosa di errori... la decide Nzola

Foto: Fanfani/Fiorentinanews.com

Primo turno di Coppa Italia superato con grande affanno per il Pisa che ha vinto al ‘Manuzzi’ di Cesena solo ai calci di rigore, dopo lo 0-0 scialbo dei tempi regolamentari. Gli uomini di Gilardino l'hanno spuntata al termine di una serie interminabile di errori, con portieri protagonisti: Semper da una parte e il figlio d'arte Klinsmann dall'altra. A segno Cuadrado da una parte e Shpendi dall'altra ma il rigore decisivo per i toscani è stato il quinto e a trasformarlo ci ha pensato l'ex viola Nzola. L'angolano ha esordito così con il Pisa ma poco prima del 90' si era mangiato un gol di testa, da pochi passi.

