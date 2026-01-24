Questo pomeriggio l'ex attaccane di Fiorentina e Sampdoria Francesco Flachi, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare alcune situazioni a poche ore dalla sfida dei viola contro il Cagliari.

“La Fiorentina deve dare continua ai suoi risultati positivi. Domenica ha fatto una grande partita a Bologna, e credo che questo possa dare la giusta spinta per uscire dalla situazione che stiamo vivendo da inizio stagione. Vincendo oggi andremmo a 20 punti, avvicinandoci ad una lunga lista di squadre: cosi facendo metteresti in crisi anche le altre concorrenti alla rincorsa alla salvezza. La squadra adesso sta meglio sia in campo che a livello mentale, senza dimenticarsi che il club si sta muovendo anche sul mercato, e questo sicuramente potrà dare entusiasmo, motivazioni e nuove garanzie. La Fiorentina in questo momento ha l’opportunità di uscire dalle zone pericolose della classifica, non dico definitivamente ma si darebbe un importante spinta per farlo”.

“Piccoli conosce bene mina, non dovrà farsi condizionare”

Un commento anche sul possibile sfida in campo tra Piccoli e Mina: "Il comombiano è un giocatore particolare, dove non arriva con le sue qualità ci prova a condizionarti dal punto di vista mentale: sono cose che comunque fanno parte del calcio. Dovrà esser bravo Piccoli a gestire la partita senza farsi innervosire, eventuale nervosismo poterebbe via solo concentrazione. Hanno giocato insieme e penso che lo conosca bene, saprà come fare. Chi al posto di Parisi? Non so se giocherà Fortini o se Salomon, se sta bene, anche se in questo caso saremmo forse un po troppo offensivi. Non Penso che Vanoli cambi tanto perchè questo modulo ha portato i risultati sperati, al massimo farà qualche piccolo cambiamento. Personalmente io proverei a giocare a tre punti, la squadra in questo momento sta bene e sono convinto che ne beneficerebbe”.

“Menomale che il Cagliari ha vinto contro la Juventus, altrimenti..”

Qualcosa anche sul Cagliari: “Devo dire la verità: sono molto contento che i sardi abbiano vinto la scorsa settimana contro la Juventus. E non solo per la rivalità coi bianconeri, ma perche il Cagliari arriverà a Firenze sicuramente con un altra testa e con tanta tranquillità. Resta una squadra da non sottovalutare. Stanno facendo il loro campionato grazie a tanti giovani interessa, per questo sono dell’idea che la Fiorentina non debba sottovalutare niente. I viola devono uscire dalla situazione in cui sono e tre punti oggi darebbero una grande mano, sia a livello di serenità che di classifica. Senza dimenticare che potrebbe tornare la sintonia con i tifosi: la squadra deve esser brava a sfruttare questa occasione”.

“Fagioli adesso sta bene e tutta la squadra comincia a beneficiarne”

Ha poi concluso parlando di Nicolo Fagioli: “Devo ammettere che con il cambio di modulo lui ha sicuramente cambiato anche il suo atteggiamento. Anche avere due esterni alti sono una cosa positiva per lui, giocando a testa alta adesso ha a disposizione molte piu giocate. In questo momento per lui diventa piu facile giocare, ha inoltre la fiducia di tifosi e compagni cosa che lo fa diventare ancora piu forte: adesso spesso rischia la giocata, si vede che è tutt’altro giocatore rispetto a quello di qualche mese fa. Quando trovi giocatori come lui che iniziano a stare bene a livello mentale e fisico anche il resto della squadra ne beneficia”.