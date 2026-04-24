Gudmundsson: "La Fiorentina mi ha corteggiato a lungo, convincendomi con il suo progetto. A volte i tifosi non sono contenti ma..."

L'attaccante della Fiorentina Albert Gudmundsson ha parlato ai canali ufficiali della Serie A: “Sono un calciatore offensivo, preferisco attaccare che difendere. Posso occupare varie posizioni ma mi sento soprattutto un trequartista, un numero 10 che gioca dietro o accanto all'attaccante. Sono un giocatore molto tecnico, non do troppa importanza ai dettagli ma mi piace semplicemente avere la palla e inventare qualcosa per me e per i miei compagni”.

“I tifosi pretendono tanto e lo capisco”

Poi ha aggiunto: "A volte i tifosi non sono contenti dei risultati o delle mie prestazioni ma li capisco, perché hanno tanta passione per il calcio e per la Fiorentina. Io voglio performare bene sul campo e, anche quando le cose non vanno benissimo, penso che in fin dei conti sono umano e posso sbagliare, e non sarebbe giusto rinunciare per questo a vivere la mia vita, i miei amici e la città".

“Orgoglioso di rappresentare Firenze”

Infine: "La Fiorentina mi aveva cercato prima che firmassi, la società aveva dimostrato di volermi fortemente e il progetto mi è sempre sembrato molto interessante. Sono stato felice di essere venuto a Firenze e orgoglioso di rappresentare la Fiorentina non solo come un club, ma anche come un patrimonio culturale di Firenze".