Stramaccioni: "La Juve trova una Fiorentina temibile ma l'Atalanta per l'Inter è un'avversaria più complicata"

Turno di campionato tosto per Juve e Inter e su chi abbia l'avversaria più pericolosa, tra Fiorentina e Atalanta, la voce tecnica Andrea Stramaccioni ha giudicato così:

"Sono due partite entrambe con altissimo coefficiente di difficoltà, forse più complicata quella dell'Inter, per come arriva l'Atalanta. La Fiorentina arriva da due risultati non positivi e in casa è sempre temibile, ma l'Atalanta sembra stare proprio mentalmente, a livello di energia positiva".