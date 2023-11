Una super Fiorentina Femminile batte il Milan nel recupero grazie a Mijatovic e tiene il passo al vertice

Un gran bel pomeriggio per la Fiorentina Femminile che torna a battere il Milan e lo fa in un teorico scontro diretto, anche se le rossonere sono molto attardate per il momento. E' finita 1-0 al Viola Park, con la rete decisiva di Mijatovic al 91', su assist di un'ottima Erzen, con una girata di destro da centro area. Per la squadra di De La Fuente sono 13 i punti sui 18 disponibili, a -2 dalla coppia di testa composta da Roma e Juve.