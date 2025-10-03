Il giornalista Stefano De Grandis ha commentato negli studi di Sky Sport la prestazione della Fiorentina contro il Sigma Olomuc: “La Conference League dà la possibilità di testare calciatori che magari si erano visti meno. Ieri sera è stata la volta di Piccoli e soprattutto Ndour, che nelle ultime partite di campionato non aveva trovato spazio. L'assist per Piccoli sembra facile, ma in realtà è un gesto di tecnico di grande intelligenza al netto del buco difensivo lasciato dal Sigma. Ho visto uno Ndour presente durante tutta la partita, oltre che per il gol e l'assist”.

“Dzeko ha perso brillantezza”

Poi ha aggiunto: “Dzeko ha perso brillantezza, l'altro da cui mi aspetto sempre di più ovviamente è Fagioli. A volte porta troppo palla, non se ne libera velocemente, deve essere molto più pratico e veloce perché ha la tecnica per farlo”.