Sei operazioni in uscita per la Fiorentina Primavera: due salutano definitivamente, Tarantino cambia squadra nella sua avventura in prestito
Attraverso una nota ufficiale, la Fiorentina ha reso note sei operazioni in uscita che riguardano la squadra Primavera di mister Galloppa. Quattro prestiti e due titoli definitivi, con Tarantino che cambia squadra dopo il prestito nella prima parte di stagione al Pontedera.
Cessioni in prestito
Batignani Francesco (2007): Trasferimento a titolo temporaneo alla società ASD Terranuova Traiana fino al 30 giugno 2026.
Diallo Mamadou Alpha (2007): Trasferimento a titolo temporaneo alla società Fussball Club Südtirol fino al 30 giugno 2026.
Tarantino Jacopo (2005): Trasferimento a titolo temporaneo alla società SS Audace Cerignola fino al 30 giugno 2026.
Vannucchi Tommaso (2007): Trasferimento a titolo temporaneo alla società Cosenza Calcio fino al 30 giugno 2026.
Cessioni a titolo definitivo
Bilobrk Ante (2007): Trasferimento a titolo definitivo alla società NK Rudes (Croazia).
Maiorana Stefano (2007): Trasferimento a titolo definitivo alla società Venezia FC.