Sei operazioni in uscita per la Fiorentina Primavera: due salutano definitivamente, Tarantino cambia squadra nella sua avventura in prestito

Il calciatore della Primavera viola Jacopo Tarantino. (credits: ACF Fiorentina)
Attraverso una nota ufficiale, la Fiorentina ha reso note sei operazioni in uscita che riguardano la squadra Primavera di mister Galloppa. Quattro prestiti e due titoli definitivi, con Tarantino che cambia squadra dopo il prestito nella prima parte di stagione al Pontedera

Cessioni in prestito

Batignani Francesco (2007): Trasferimento a titolo temporaneo alla società ASD Terranuova Traiana fino al 30 giugno 2026. 

Diallo Mamadou Alpha (2007): Trasferimento a titolo temporaneo alla società Fussball Club Südtirol fino al 30 giugno 2026. 

Tarantino Jacopo (2005): Trasferimento a titolo temporaneo alla società SS Audace Cerignola fino al 30 giugno 2026. 

Vannucchi Tommaso (2007): Trasferimento a titolo temporaneo alla società Cosenza Calcio fino al 30 giugno 2026.

Cessioni a titolo definitivo

Bilobrk Ante (2007): Trasferimento a titolo definitivo alla società NK Rudes (Croazia). 

Maiorana Stefano (2007): Trasferimento a titolo definitivo alla società Venezia FC. 

